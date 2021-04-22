Кевин Дюрант назвал игрока НБА, который существенно усилил бы любую команду в истории
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе. Как считает Дюрант, Дэвис мог бы усилить любую команду в истории НБА.
«Эй Ди может забрасывать трёхочковые и средние броски из любой точки. Он отлично ведёт мяч в атаке, когда в этом нуждается команда. Он стал бы чит-кодом для любой команды в истории НБА», — цитирует Дюранта Bleacher Report.
Дэвис из-за травмы был вынужден пропустить значительную часть сезона. Он не выходил на площадку в 30 последних матчах команды. Баскетболист залечивал травму икроножной мышцы. Предполагается, что в ближайшие дни он сможет вернуться в строй.
В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 23 матчах. В среднем он набирает 22,5 очка, делает 8,4 подбора и 3 ассиста.
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