Кевин Дюрант назвал игрока НБА, который существенно усилил бы любую команду в истории

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе. Как считает Дюрант, Дэвис мог бы усилить любую команду в истории НБА.

«Эй Ди может забрасывать трёхочковые и средние броски из любой точки. Он отлично ведёт мяч в атаке, когда в этом нуждается команда. Он стал бы чит-кодом для любой команды в истории НБА», — цитирует Дюранта Bleacher Report.

Дэвис из-за травмы был вынужден пропустить значительную часть сезона. Он не выходил на площадку в 30 последних матчах команды. Баскетболист залечивал травму икроножной мышцы. Предполагается, что в ближайшие дни он сможет вернуться в строй.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 23 матчах. В среднем он набирает 22,5 очка, делает 8,4 подбора и 3 ассиста.