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Эксперт: Стефен Карри не входит в топ-20 игроков всех времён

Эксперт: Стефен Карри не входит в топ-20 игроков всех времён
Баскетбол / НБА 0

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри. По словам Бэйлесса, он не считает Карри одним из лучших игроков в истории НБА. Более того, как утверждает эксперт, Карри не входит даже в топ-20.

«Вот некоторые игроки, которых я ставлю выше Стефена Карри в списке топ-20 в истории НБА. У меня есть Хаким Оладжыовон, Оскар Робертсон, Джулиус Ирвинг. На мой взгляд, все они лучше Карри. Есть Дэвид Робинсон, второй скорер в истории Карл Мэлоун, Билл Уотсон, который доминировал в финалах НБА. Я никогда не видел такого в исполнении Карри.

Также в списке Дирк Новицки, выигравший MVP финала. Это очень важное достижение. Также лучше него Джерри Уэст», — цитирует Карри Parlons Basket.

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