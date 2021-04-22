Эксперт: Стефен Карри не входит в топ-20 игроков всех времён

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри. По словам Бэйлесса, он не считает Карри одним из лучших игроков в истории НБА. Более того, как утверждает эксперт, Карри не входит даже в топ-20.

«Вот некоторые игроки, которых я ставлю выше Стефена Карри в списке топ-20 в истории НБА. У меня есть Хаким Оладжыовон, Оскар Робертсон, Джулиус Ирвинг. На мой взгляд, все они лучше Карри. Есть Дэвид Робинсон, второй скорер в истории Карл Мэлоун, Билл Уотсон, который доминировал в финалах НБА. Я никогда не видел такого в исполнении Карри.

Также в списке Дирк Новицки, выигравший MVP финала. Это очень важное достижение. Также лучше него Джерри Уэст», — цитирует Карри Parlons Basket.