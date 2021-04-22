«Зенит» стал фаворитом на трансфер Папапетру в гонке с «Миланом» и «Реалом»

«Зенит» стал фаворитом на трансфер лёгкого форварда «Панатинаикоса» Иоанниса Папапетру в гонке с «Миланом» и мадридским «Реалом», сообщает журналист Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, «Панатинаикос» попытается продлить контракт с игроком, однако предложение «Зенита» выглядит более привлекательным. Сообщается, что главный тренер санкт-петербургского клуба Хавьер Паскуаль, с которым клуб продлил контракт на три года, впечатлён игрой Папапетру и выразил удовлетворение его возможным переходом.
Сообщается, что спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос интересовался Папапетру ещё прошлым летом.
В нынешнем сезоне Евролиги 27-летний Папапетру провёл 27 матчей, в которых в среднем набирал 12,1 очка, 2,4 передачи и 4,1 подбора за игру.
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