«Анадолу Эфес» разгромил «Реал» с разницей в 23 очка и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги
В Стамбуле завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал мадридский «Реал».
Хозяева с первых минут завладели инициативой. После первой четверти они вели с преимуществом в девять очков — 22:13. К большому перерыву преимущество «Эфеса» стало двузначным — 44:32. После большого перерыва «Реал» не смог переломить ход встречи. К концу третьей четверти мадридцы проигрывали уже разгромно — 45:65. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» уверенно довёл встречу до крупной победы — 91:68.
Самым результативным в составе победителей стал Василие Мицич, набравший 23 очка. У «Реала» 17 очков на счету Трэя Томпкинса.
Благодаря этой победе счёт в серии стал 2-0 в пользу стамбульцев.
Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
22 апреля 2021, четверг. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
91 : 68
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Мичич - 23, Ларкин - 21, Бьёбуа - 11, Морман - 9, Симон - 7, Шанлы - 7, Данстон - 6, Синглтон - 4, Андерсон - 2, Пляйсс - 1, Балбай, Тунджер
Реал Мадрид: Томпкинс - 17, Фернандес - 11, Гаруба Алари - 9, Цаликис-Вукчевич - 7, Рейес - 6, Лапровиттола - 5, Тайус - 5, Льюль - 4, Козёр - 2, Тэйлор - 2, Абальде, Кэрролл
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