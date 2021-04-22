«Анадолу Эфес» разгромил «Реал» с разницей в 23 очка и повёл 2-0 в серии плей-офф Евролиги

В Стамбуле завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал мадридский «Реал».

Хозяева с первых минут завладели инициативой. После первой четверти они вели с преимуществом в девять очков — 22:13. К большому перерыву преимущество «Эфеса» стало двузначным — 44:32. После большого перерыва «Реал» не смог переломить ход встречи. К концу третьей четверти мадридцы проигрывали уже разгромно — 45:65. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» уверенно довёл встречу до крупной победы — 91:68.

Самым результативным в составе победителей стал Василие Мицич, набравший 23 очка. У «Реала» 17 очков на счету Трэя Томпкинса.

Благодаря этой победе счёт в серии стал 2-0 в пользу стамбульцев.