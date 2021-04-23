Определён MVP сезона Еврокубка

Защитник УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт турнира.



В 20 матчах сезона 34-летний Смит набира в среднем 17,1 очка, 2,6 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата при точности трёхочковых 47,9%. УНИКС вышел в финальную серию, где соперником команды станет «Монако». Команда завоевала право сыграть в следующем сезоне Евролиги.



Смит ранее был включен в первую символическую пятерку сезона. УНИКС стал первой командой в истории Еврокубка, представители которой дважды признавались MVP. Ранее награду получал другой американский легионер казанского клуба Эндрю Гаудлок.

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