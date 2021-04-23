Определён MVP сезона Еврокубка
Защитник УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт турнира.
В 20 матчах сезона 34-летний Смит набира в среднем 17,1 очка, 2,6 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата при точности трёхочковых 47,9%. УНИКС вышел в финальную серию, где соперником команды станет «Монако». Команда завоевала право сыграть в следующем сезоне Евролиги.
Смит ранее был включен в первую символическую пятерку сезона. УНИКС стал первой командой в истории Еврокубка, представители которой дважды признавались MVP. Ранее награду получал другой американский легионер казанского клуба Эндрю Гаудлок.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
12:56
-
12:47
-
11:57
-
11:01
-
10:51
-
10:12
-
09:59
-
08:30
-
08:27
-
08:22
-
07:24
-
00:50
- 22 апреля 2021
-
23:41
-
22:35
-
21:55
-
21:09
-
19:31
-
18:27
-
17:29
-
17:27
-
16:48
-
15:51
-
15:35
-
14:46
-
14:15
-
13:29
-
12:55
-
11:46
-
10:59
-
10:28
-
10:00
-
09:44
-
09:34
-
08:46
-
08:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам