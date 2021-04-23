Ковингтон: рисовать мишени на спинах невинных копов — это так храбро, Леброн. Ты герой КНР

Боец UFC Колби Ковингтон раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который на своей странице в «Твиттере» выложил фотографию полицейского, застрелившего афроамериканку, с подписью «Ты следующий».

«Рисовать мишени на спинах невинных копов — это так смело и мужественно, Леброн. Ты настоящий герой… для Китайской Народной Республики», — написал Ковингтон на своей странице в «Твиттере».

Напомним подробности инцидента, который привел к гибели Макайи Брайант. Полицейский Николас Рирдон приехал на вызов о попытке нападения с ножом. Тётя погибшей сообщила, что её племянница взяла нож для самозащиты. Девушка жила в приёмной семье и поссорилась с кем-то из жильцов дома.

Инцидент был записан на нагрудную камеру полицейского. На кадрах показано, как Рирдон приближается к группе молодых людей, затем Макайя Брайант толкает или замахивается ножом на человека, который падает на землю. Офицер полиции несколько раз выкриком призвал девушку лечь на землю. Затем Брайант напала на другую женщину, которая была прижата к машине. После этого офицер сделал четыре выстрела, Брайант упала на землю. Её доставили в больницу, спасти ей жизнь не удалось.