Энтони Дэвис отреагировал на проваленный первый матч после более чем 2 месяцев в лазарете
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал своё неудачное выступление в первом матче после возвращения на паркет. Игрок пропустил более двух месяцев и вернулся в поединке с «Даллас Маверикс» (110:115).
«Это было лучше, чем я ожидал. Чувствовал себя по-настоящему хорошо. Тяжело было наблюдать со скамейки запасных за всей второй половиной матча и не иметь возможности оказать влияние на паркете», — приводит слова Дэвиса ESPN.
Энтони не появлялся на паркете во второй половине встречи в качестве меры предосторожности. Дэвис вышел на площадку в стартовой пятёрке и провёл в игре 17 минут. За это время он набрал четыре очка (2/10 с игры), собрал четыре подбора, а также совершил по одному перехвату, блок-шоту и передаче.
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
18:37
-
17:59
-
17:57
-
17:06
-
15:59
-
14:53
-
14:36
-
13:58
-
12:56
-
12:47
-
11:57
-
11:01
-
10:51
-
10:12
-
09:59
-
08:30
-
08:27
-
08:22
-
07:24
-
00:50
- 22 апреля 2021
-
23:41
-
22:35
-
21:55
-
21:09
-
19:31
-
18:27
-
17:29
-
17:27
-
16:48
-
15:51
-
15:35
-
14:46
-
14:15
-
13:29
-
12:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам