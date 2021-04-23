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Энтони Дэвис отреагировал на проваленный первый матч после более чем 2 месяцев в лазарете

Энтони Дэвис отреагировал на проваленный первый матч после более чем 2 месяцев в лазарете
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал своё неудачное выступление в первом матче после возвращения на паркет. Игрок пропустил более двух месяцев и вернулся в поединке с «Даллас Маверикс» (110:115).

«Это было лучше, чем я ожидал. Чувствовал себя по-настоящему хорошо. Тяжело было наблюдать со скамейки запасных за всей второй половиной матча и не иметь возможности оказать влияние на паркете», — приводит слова Дэвиса ESPN.

Энтони не появлялся на паркете во второй половине встречи в качестве меры предосторожности. Дэвис вышел на площадку в стартовой пятёрке и провёл в игре 17 минут. За это время он набрал четыре очка (2/10 с игры), собрал четыре подбора, а также совершил по одному перехвату, блок-шоту и передаче.

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