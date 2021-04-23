Шакил О'Нил назвал современного игрока, который может стать лучше него

Член Зала славы, легендарный центровой Шакил О'Нил считает, что первый номер драфта-2019, лидер «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон может превзойти его достижения.

«Я не думаю, что сравнения с великими игроками — признак неуважения. Это значит, что люди что-то в тебе видят. Меня учили, что быть великим — значит быть стабильным. Если у меня случались две или три неудачные игры кряду, мне звонили и спрашивали, что происходит. Говорили, что великие себе такого не позволяли, Карим такого себе не позволял

Уильямсон играет хорошо и жёстко. Не думаю, что сравнение стоит воспринимать как неуважение. Он может стать лучше меня», — приводит слова Шакила O'Нила The Sports Rush.

В нынешнем сезоне Уильямсон в среднем собирает коллекцию из 26,9 очка, 7,2 подбора и 3,6 передачи.