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Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу «Барселоны» над «Зенитом» в плей-офф Евролиги

Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу «Барселоны» над «Зенитом» в плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями от победы своей команды во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги с «Зенитом» (81:78). Напомним, каталонцы дожали петербуржцев лишь в овертайме, благодаря чему сравняли счёт в серии (1:1).

«Мы сыграли в неплохой баскетбол, но чувствовали давление. Мне кажется, мои ребята не понимают одного — легко не будет. Сражаемся за место в «Финале четырёх» с очень сильным соперником. Конечно, мы нервничали, ведь сказывалось поражение в первой встрече. В сегодняшнем матче нам не удалось всё. Мы сами кинулись в яму, а теперь должны из неё вылезать. «Зенит» провёл невероятную встречу.

Начиная с третьей четверти первого матча у них идут потрясающие броски, но мы были неплохи в защите. Как бы то ни было, у нас есть проблемы. Будет сложно», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.

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