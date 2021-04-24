Чарльз Баркли предрёк неутешительные перспективы для «Лейкерс» с Леброном Джеймсом
Легенда НБА, а ныне телеведущий Чарльз Баркли поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф. По словам Баркли, «Лейкерс» не смогут побороться за титул, несмотря на звёздный состав с Леброном Джеймсом.
Баркли заявил, что «Лейкерс» не смогут пройти в плей-офф «Денвер Наггетс» или «Портленд Трэйл Блэйзерс». При этом легендарный игрок полагает, что хорошие шансы на титул будут у «Юты Джаз».
«Мы относимся к «Юте» без уважения, которое заслуживает команда. Никто не говорит и все забывают, что «Юта» лидирует в НБА уже шесть месяцев. «Джаз» могут выиграть чемпионат. У них есть лучший тренер года и два игрока уровня «Матча звёзд», также у них — лучший запасной игрок года», — сказал Баркли на YouTube-канале TNT.
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