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Чарльз Баркли предрёк неутешительные перспективы для «Лейкерс» с Леброном Джеймсом

Чарльз Баркли предрёк неутешительные перспективы для «Лейкерс» с Леброном Джеймсом
Баскетбол / НБА 0
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Легенда НБА, а ныне телеведущий Чарльз Баркли поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф. По словам Баркли, «Лейкерс» не смогут побороться за титул, несмотря на звёздный состав с Леброном Джеймсом.

Баркли заявил, что «Лейкерс» не смогут пройти в плей-офф «Денвер Наггетс» или «Портленд Трэйл Блэйзерс». При этом легендарный игрок полагает, что хорошие шансы на титул будут у «Юты Джаз».

«Мы относимся к «Юте» без уважения, которое заслуживает команда. Никто не говорит и все забывают, что «Юта» лидирует в НБА уже шесть месяцев. «Джаз» могут выиграть чемпионат. У них есть лучший тренер года и два игрока уровня «Матча звёзд», также у них — лучший запасной игрок года», — сказал Баркли на YouTube-канале TNT.

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