Владимир Гомельский: я играл в баскетбол за ЦСКА, поэтому в армии отслужил 17 лет

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал о своих увлечениях, а также об отношении к службе в армии.

«Я играл в баскетбол за ЦСКА, поэтому в армии отслужил 17 лет. Уволился в 1990-м. А вот экстремальным туризмом не занимался. Даже с парашютом не прыгал. В горы забирался. Мне не понравилось. Считаю, не стоит того. «‎Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт»‎ — эту поговорку я ещё от отца услышал. Так что, нет, альпинизм — не моё», — приводит слова Гомельского «РИА Новости».

Владимир Гомельский играл на позиции разыгрывающего защитника. Он выступал за ЦСКА с 1972 по 1976 год. В 1977 году специалист получил тяжёлую травму и после неудачного лечения объявил о завершении карьеры игрока.