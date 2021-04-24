Клуб НБА хочет сорвать согласованный трансфер «Реала»

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» предложило защитнику «Басконии» Пиеррие Хенри немедленно присоединиться к команде, сообщает Gazzetta.gr. Тем самым, клуб из Миннеаполиса поставил игрока перед непростым выбором. Дело в том, что Хенри уже согласовал контракт с мадридским «Реалом», но предложение от команды НБА может спутать его планы.
Пока неизвестно, что ответит баскетболист, особенно с учётом того, что «Тимбервулвз» не дают Хенри гарантированный контракт. В регулярном чемпионате Евролиги Хенри в среднем набирал 10,5 очка, а также делал 7,3 передачи и 3,2 подбора за матч.
Отметим, что до переезда в Испанию Хенри выступал в России, защищая цвета казанского УНИКСа. Кроме того, в Европе Пиеррия играл за грузинскую «Виту», немецкий «Ульм», израильский «Хапоэль» из Эйлата и турецкий «Тофаш». На драфте НБА-2015 он не был выбран ни одной из команд.
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