Андрей Кириленко отреагировал на переход Майка Джеймса из ЦСКА в «Бруклин»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал переход Майка Джеймса из ЦСКА в «Бруклин Нетс».

«Этот переход хорош и для Майка, и для «Бруклина» — это называется win-win. Джеймс — отличный игрок, один из лучших игроков Евролиги, но, к сожалению, не получилось с ЦСКА. Это не игровая, а больше человеческая история», — приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, ЦСКА и Джеймс прекратили сотрудничество после очередного конфликта между игроком и наставником армейцев Димитрисом Итудисом. После Майк договорился о контракте с «Бруклин Нетс». Минувшей ночью он дебютировал за команду. В матче с «Бостон Селтикс» Джеймс провёл на паркете 21 минуту, собрав коллекцию из 8 очков, 2 подборов и 2 передач.