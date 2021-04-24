Эксперт: Леброн, ты трус и мусор. Не давайте ни копейки НБА, где играет этот мерзавец

Политический обозреватель и эксперт, бывший офицер полиции Нью-Йорка и сотрудник секретной службы, а также экс-кандидат в конгрессмены Дэн Бонгино жёстко раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который не так давно разместил, а затем удалил скандальный твит о полиции на своей странице в социальной сети.

«Леброн, ты просто идиот. Ты трус и фейкомёт. Мусор. Скажу тебе это в лицо, если встречу, поверь мне. Ты ставишь под угрозу жизнь полицейского, который спас жизнь молодой чернокожей женщины. Ты это показываешь 50 миллионам подписчиков? Ты трус.

Не платите НБА ни цента, ни копейки, пока этот засранец играет в лиге. НБА и МЛБ ненавидят вас», — сказал Бонгино на своём официальном канале в YouTube.