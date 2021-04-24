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Димитрис Итудис: у ЦСКА есть свои приоритеты, нужно предоставить отдых некоторым игрокам

Димитрис Итудис: у ЦСКА есть свои приоритеты, нужно предоставить отдых некоторым игрокам
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от заключительного матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». От результата заключительной встречи зависит, с какого места ЦСКА выйдет в плей-офф. Армейцы могут финишировать третьими или четвёртыми.

«Нижний» — команда, которая показывает серьезный баскетбол, мне очень нравится, как они играют в нападении и защите. Определённо, у нас есть свои приоритеты, нам нужно предоставить отдых некоторым игрокам, но мы также хотим с уважением отнестись к игре и соперникам», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Ранее москвичи провели два матча в Евролиге. ЦСКА дважды обыграл «Фенербахче» в плей-офф. В связи с этим ожидается, что тренерский штаб ЦСКА даст отдохнуть лидерам команды.

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