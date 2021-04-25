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«Нас трясёт». Анна Седокова призналась в частых ссорах с Янисом Тиммой

«Нас трясёт». Анна Седокова призналась в частых ссорах с Янисом Тиммой
Баскетбол / Евролига 0
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Певица Анна Седокова рассказала, что они с мужем форвардом «Химок» Янисом Тиммой часто ссорятся.

«Иногда нас прилично шатает. Мы ругаемся не по-детски. Я перфекционист, он такой же. Самые умные оба. Все знаем. Мы перестали бояться говорить друг другу о разнице в восприятии мира, и это очень острые углы, на которые мы налетаем и ранимся. Я уверена, что если делать вид, что этих углов не существует, то они не исчезнут. Да, нас трясёт. Да, турбулентность большая. Но только так можно взлететь на новый уровень. Это как самолет, поднимаясь на высоту, пролетает сквозь тучи. Странно было бы, если пилот в эти минуты закрывал глаза», — написала Седокова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Янис и Анна поженились 6 сентября 2020 года, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

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