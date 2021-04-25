В НБА есть всего три реальных претендента на титул по теории Фила Джексона

Согласно теории 11-кратного чемпиона НБА, легендарного тренера Фила Джексона, в нынешнем сезоне НБА есть всего три реальных претендента на чемпионский титул.

Джексон говорил: «Если ты достигнешь отметки в 40 побед раньше, чем потерпишь 20 поражений, то будешь настоящим претендентом на чемпионство». В нынешнем сезоне это удалось сделать лишь трём командам: «Юте Джаз», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз». Ни одной команде из Восточной конференции эта отметка не покорилась.

На данный момент эти команды занимают первые три строчки в турнирной таблице Западной конференции: «Юта» возглавляет таблицу (44-16), «Санз» — вторые (42-17), «Клипперс» — третьи (43-19).

Регулярный сезон НБА завершится 30 апреля.