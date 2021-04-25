Жители США в «Твиттере» определили MVP НБА. Леброн Джеймс не лидирует ни в одном штате

Жители США в «Твиттере» спрогнозировали, кто получит награду самому ценному игроку НБА в нынешнем сезоне.

В наибольшем количестве штатов считают, что MVP НБА в этом году станет лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Американцы из других 14 штатов ожидают, что им станет центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэре отдали предпочтение центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду, в Висконсине — форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо, в Орегоне — разыгрывающему «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду.

Посмотреть карту можно на странице theScore в «Твиттере».

Стоит отметить, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не лидирует ни в одном из штатов.