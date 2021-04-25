Определены все пары плей-офф Единой лиги ВТБ

25 апреля завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Программа игрового дня включала пять матчей: «Астана» — «Цмоки-Минск» (74:109), «Енисей» — «Калев» (89:94), «Химки» — «Автодор» (80:84) и ЦСКА — «Нижний Новгород» (85:84).
Определены все пары плей-офф: В четвертьфиналах сыграют «Зенит» — «Парма», «Локомотив-Кубань» — «Химки», УНИКС — «Зелёна-Гура», ЦСКА — «Нижний Новгород».
Плей-офф стартует 10 мая и закончится не позднее 14 июня. Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды с более высоким номером классификации по итогам регулярного чемпионата. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед в формате 1-1-1.
Команды, занявшие более высокое место в регулярном сезоне, получат преимущество площадки и право начать серию на своём паркете. Вторая игра серии пройдёт на площадке команды, занявшей более низкое место в регулярном сезоне, третья – если понадобится – на паркете команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне. Полуфинальные и финальная серии пройдут до трёх побед в классическом формате 2-2-1.
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