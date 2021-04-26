«Бруклин» обыграл «Финикс», у Майка Джеймса 2 очка, «Бостон» разгромлен «Шарлотт»
За океаном завершились первые два матча очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА. В одном из них «Бруклин Нетс» на домашней арене принимал «Финикс Санз». В первой четверти аризонцы превосходили хозяев — 32:27. Но к большому перерыву «Нетс» сократили отставание — 59:61.
Во второй половине «Бруклин» существенно прибавил и оформил победу с комфортным счётом — 128:119.
Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 34 очка. У Кевина Дюранта 33 балла. Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс провёл на паркете 7 минут и набрал всего 2 очка. У «Финикса» 36 очков в активе Девина Букера.
НБА - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
128 : 119
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: Ирвинг - 34, Дюрант - 33, Гриффин - 16, Грин - 10, Харрис - 10, Джонсон - 8, Джордан - 6, Шамет - 5, Браун - 4, James - 2, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Харден
Финикс Санз: Букер - 36, Крэйг - 20, Эйтон - 20, Пол - 14, Джонсон - 9, Бриджес - 7, Камински - 5, Пэйн - 5, Картер - 3, Александер, Гэллоуэй, Краудер, Мур, Надер, Смит, Шарич
Ещё в одном раннем матче дня «Бостон Селтикс» на выезде потерпел крупное поражение от «Шарлотт Хорнетс» — 104:125.
НБА - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
125 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 24, Вашингтон - 22, Розир - 21, Бриджес - 20, Мартин - 13, Уонамэйкер - 12, Риллер - 5, Бийомбо - 4, Макдэниелс - 4, Болл, Дарлинг, Зеллер, Кэри, Мартин, Монк, Ричардс, Хэйворд
Бостон Селтикс: Браун - 20, Уокер - 20, Тейтум - 19, Смарт - 17, Уильямс - 9, Несмит - 5, Томпсон - 5, Паркер - 4, Лэнгфорд - 3, Притчард - 2, Корнет, Оджелей, Уильямс, Уотерс, Фалль, Фурнье, Эдвардс
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