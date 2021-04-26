«Бруклин» обыграл «Финикс», у Майка Джеймса 2 очка, «Бостон» разгромлен «Шарлотт»

За океаном завершились первые два матча очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА. В одном из них «Бруклин Нетс» на домашней арене принимал «Финикс Санз». В первой четверти аризонцы превосходили хозяев — 32:27. Но к большому перерыву «Нетс» сократили отставание — 59:61.

Во второй половине «Бруклин» существенно прибавил и оформил победу с комфортным счётом — 128:119.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 34 очка. У Кевина Дюранта 33 балла. Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс провёл на паркете 7 минут и набрал всего 2 очка. У «Финикса» 36 очков в активе Девина Букера.

Ещё в одном раннем матче дня «Бостон Селтикс» на выезде потерпел крупное поражение от «Шарлотт Хорнетс» — 104:125.