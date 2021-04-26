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«Милуоки» на выезде уступил «Атланте», «Вашингтон» обыграл «Кливленд»

«Милуоки» на выезде уступил «Атланте», «Вашингтон» обыграл «Кливленд»
Баскетбол / НБА 0
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала на домашнем паркете «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:104.

Самый значительный вклад в победу «Атланты» внёс лёгкий форвард Богдан Богданович – 32 очка, 1 подбор и 3 передачи. Наиболее результативным в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 31 очка, 14 подборов и 4 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Бакс» оформил Джру Холидэй – 19 очков, 5 подборов и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
26 апреля 2021, понедельник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 104
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Богданович - 32, Хаертер - 20, Коллинс - 18, Галлинари - 15, Л. Уильямс - 15, Капела - 6, Гудвин - 3, Хилл - 2, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер, Янг
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Миддлтон - 23, Холидэй - 19, Лопес - 11, Портис - 10, Дивинченцо - 5, Коннотон - 5, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дьяките, Куруч, Меррилл, Нвора, Такер, Тиг, Форбс

В другом матче игрового дня «Вашингтон Уизардс» дома разобрался с «Кливленд Кавальерс» — 119:110. Лучшим по результативности в игре стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил – 33 очка, 6 подборов и 3 передачи, а у его одноклубника Расселла Уэстбрука дабл-дабл – 14 очков, 5 подборов и 11 передач. Для хозяев паркета эта победа стала 8-й кряду.

НБА - регулярный чемпионат
26 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 110
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Бил - 33, Лопес - 14, Нето - 14, Уэстбрук - 14, Гэффорд - 12, Дав. Бертанс - 9, Мэтьюз - 8, Смит - 8, Гилл - 5, Лень - 2, Авдия, Бонга, Брайант, Уинстон, Хатимура, Хатчинсон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 28, Аллен - 27, Осман - 19, Лав - 12, Окоро - 10, Деллаведова - 5, Нэнс - 5, Хартенштайн - 4, Дотсон, Кабенгеле, Принс, Секстон, Стивенс, Томас, Уиндлер, Уэйд

Ранее завершилась встреча, в которой «Мемфис Гриззлиз» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:113. Наиболее значительный вклад в победу гостей внёс разыгрывающий Джа Морант – 28 очков, 8 подборов и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
113 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 27, Лиллард - 23, Пауэлл - 17, Нуркич - 16, Энтони - 12, Саймонс - 8, Кантер - 7, Ковингтон - 2, Холлис-Джефферсон - 1, Блевинс, Джайлс, Джонс, Коллинс, Литтл, Лиф, Эллеби
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Валанчюнас - 21, Брукс - 18, Андерсон - 16, Кларк - 10, Аллен - 9, Мелтон - 8, Уинслоу - 6, Бейн - 2, Тиллман - 2, Джексон, Джонс, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Фрейзер
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