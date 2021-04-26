«Милуоки» на выезде уступил «Атланте», «Вашингтон» обыграл «Кливленд»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала на домашнем паркете «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:104.

Самый значительный вклад в победу «Атланты» внёс лёгкий форвард Богдан Богданович – 32 очка, 1 подбор и 3 передачи. Наиболее результативным в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 31 очка, 14 подборов и 4 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Бакс» оформил Джру Холидэй – 19 очков, 5 подборов и 11 передач.

В другом матче игрового дня «Вашингтон Уизардс» дома разобрался с «Кливленд Кавальерс» — 119:110. Лучшим по результативности в игре стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил – 33 очка, 6 подборов и 3 передачи, а у его одноклубника Расселла Уэстбрука дабл-дабл – 14 очков, 5 подборов и 11 передач. Для хозяев паркета эта победа стала 8-й кряду.

Ранее завершилась встреча, в которой «Мемфис Гриззлиз» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:113. Наиболее значительный вклад в победу гостей внёс разыгрывающий Джа Морант – 28 очков, 8 подборов и 3 передачи.