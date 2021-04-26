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Стефен Карри установил потрясающий рекорд в истории НБА

Стефен Карри установил потрясающий рекорд в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 37 очков (4/7 двухочковых, 7/14 трехочковых, 8/11 штрафных), 7 подборов и 4 передачи в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто Кингз» (117:113).

Карри довел количество трёхочковых попаданий до отметки 85 за месяц, что является новым рекордом в истории НБА. Разыгрывающий «Голден Стэйт» превзошел экс-защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, который реалиовал 82 трёхочковых в ноябре 2019 года. «Уорриорз» проведут еще два матча в этом месяце. У Карри есть теоретическая возможность покорить отметку 100 точных бросков из-за дуги.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».

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