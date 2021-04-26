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«Бавария» намерена заполучить игрока, проводящего прорывной сезон в Европе

«Бавария» намерена заполучить игрока, проводящего прорывной сезон в Европе
Баскетбол / Евролига 0

Центровой «Ульма» Дилан Озетковски может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает инсайдер Мозес Бард. По данным источника, мюнхенцы проявляют интерес к 24-летнему игроку.

Озетковски стал одним из главных героев нынешнего сезона в Еврокубке. В составе «Ульма» он в среднем набирает 17,9 очка, делает 5,3 подбора и 2,8 передачи, проводит на площадке 26 минут. При этом американец реализовал более 52% трёхочковых бросков и 55% двухочковых. В ноябре центрового «Ульма» признавали MVP недели в Еврокубке.

«Бавария» вышла в плей-офф Евролиги. Немецкий клуб потерпел поражения в двух первых гостевых матчах серии с итальянским «Миланом». Третья игра серии пройдёт в Мюнхене на арене «Ауди Дом» в среду, 28 апреля.

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