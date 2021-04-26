Bleacher Report назвал 5 звёзд НБА, которые, как ожидается, сменят клуб в межсезонье
Авторитетное издание Bleacher Report представило собственный список игроков, которые могут сменить клубы во время межсезонья. Предполагается, что они могут уйти из своих команд в качестве свободных агентов или их обменяют на кого-то другого.
Фаворитами покинуть команды, по мнению издания, являются Демар Дерозан («Сан-Антонио Спёрс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Брэдли Билл («Вашингтон Уизардс»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс») и Спенсер Динвидди («Бруклин Нетс»).
В последнее время неоднократно появлялись слухи о возможных переходах всех пятерых перечисленных игроков. Интерес к ним, по всей видимости, будет большим. Предполагалось, что они могут покинуть свои команды ещё до дедлайна, но этого не произошло.
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