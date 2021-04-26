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Джини Басс раскрыла причина распада дуэта Шакила О'Нила и Коби Брайанта в «Лейкерс»

Джини Басс раскрыла причина распада дуэта Шакила О'Нила и Коби Брайанта в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс рассказала, почему распалась звёздная пара команды Шакил О’НилКоби Брайант. Они объединились в команде в 1996 году, но через восемь лет разошлись. Тогда ходили слухи об испортившихся отношениях звёзд. Но Басс утверждает, что причиной разрыва стали финансовые аппетиты Шака.

«Шакил хотел такую сумму, которую не был готов платить мой отец, хоть она и не превышала разрешённую в лиге зарплату. Поэтому мы пришли к ситуации, в которой нужно было обменять Шака. Многие винили Коби, но он тут не причём. Весь вопрос был исключительно в деньгах», — сказала Джинни Басс в передаче All The Smoke.

Шакил О'Нил выступал в Калифорнии восемь сезонов и выиграл за это время три титула.

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