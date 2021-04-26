Дрэймонд Грин отреагировал на то, что бар в родном штате Леброна перестал показывать НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин посмеялся над новостью, согласно которой один из пабов в штате Огайо отказался показывать матчи НБА до тех пор, пока из лиги не уйдёт форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Новость выложил у себя в «твиттере» сам Джеймс. Звезда НБА саркастически написал: «Чёрт! Я-то собирался поехать туда, чтобы посмотреть наш матч и выпить. Эх».

Грин выложил много смеющихся смайлов и написал: «Это серьёзно, что ли?»

Решение паба Linnie’s связано с неоднозначными комментариями Леброна, который является уроженцем штата Огайо. На днях он оставил неоднозначный пост в «Твиттере». После убийства полицейским 16-летней афроамериканки Макайи Брайант он выложил фото правоохранителя и написал: «Ты следующий». Позднее Леброн удалил публикацию. Полицейский выстрелил в девушку после того, как она отказалась выбросить нож, с которым бросалась на окружающих.