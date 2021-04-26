Эксперт: при малейшей возможности у Леброна в доме будут белые офицеры для расследования

Бывший игрок в американский футбол и экс-полицейский Брэндон Тейтум раскритиковал звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Джеймс жёстко отреагировал на убийство полицейскими 16-летней афроамериканки, которая бросалась с ножом на окружающих. Он выложил фото полицейского и написал: «Ты следующий». Позднее баскетболист удалил резонансный твит.

«Леброн живёт на широкую ногу, у него дорогущий дом, Джеймса окружают только белые люди. Его никак не заботит всё это насилие. Ему плевать.

Более того, если что случится, именно белые полицейские будут проводить расследование и защищать его.

Леброн и все эти богатые основатели движения Black Lives Matter живут в дорогих домах, их не заботит эта проблема. Они просто посылают виртуальные сигналы, потому что им нечем заняться. Я правда надеюсь, что их однажды накажут или хотя бы пристыдят за такие действия по отношению к стране», — сказал Тейтум в эфире Fox News.