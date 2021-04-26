ЦСКА и другие клубы не сместили Бертомеу. Названы детали встречи акционеров Евролиги

В Барселоне прошла встреча 11 клубов-акционеров Евролиги с лицензией А, сообщает Novasports.

На заседании не поднимался вопрос о замене президента Жорди Бертомеу, хотя ранее ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Маккаби», «Жальгирис», «Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос» обсуждали такой вариант действий на тайной встрече в Афинах в начале апреля. При этом разработана новая модель управления Евролигой, которая стала менее подверженной влиянию Бертомеу.

В официальном сообщении говорится:



Акционеры Совета встретились в Барселоне в понедельник, 26 апреля, и договорились о следующем:



— Все 11 клубов полностью привержены своему единству как основному столпу коллективной собственности и убеждены, что такое единство принесло успех за последние 20 лет.



— Все 11 клубов по-прежнему стремятся предпринять необходимые совместные шаги для дальнейшего развития этого успеха и вывода соревнований на новый уровень.



— Баскетбольная Евролига предложит меры по дальнейшей интеграции всех 11 клубов в структуру управления всей коллективной собственностью на предстоящем собрании акционеров.