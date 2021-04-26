Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА и другие клубы не сместили Бертомеу. Названы детали встречи акционеров Евролиги

ЦСКА и другие клубы не сместили Бертомеу. Названы детали встречи акционеров Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Барселоне прошла встреча 11 клубов-акционеров Евролиги с лицензией А, сообщает Novasports.

На заседании не поднимался вопрос о замене президента Жорди Бертомеу, хотя ранее ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Маккаби», «Жальгирис», «Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос» обсуждали такой вариант действий на тайной встрече в Афинах в начале апреля. При этом разработана новая модель управления Евролигой, которая стала менее подверженной влиянию Бертомеу.

В официальном сообщении говорится:

Акционеры Совета встретились в Барселоне в понедельник, 26 апреля, и договорились о следующем:

— Все 11 клубов полностью привержены своему единству как основному столпу коллективной собственности и убеждены, что такое единство принесло успех за последние 20 лет.

— Все 11 клубов по-прежнему стремятся предпринять необходимые совместные шаги для дальнейшего развития этого успеха и вывода соревнований на новый уровень.

— Баскетбольная Евролига предложит меры по дальнейшей интеграции всех 11 клубов в структуру управления всей коллективной собственностью на предстоящем собрании акционеров.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021