«Нью-Йорк» может совершить три громких трансфера в межсезонье

«Нью-Йорк Никс» в межсезонье может провести агрессивную трансферную кампанию, утверждает The Bleacher Report. По данным источника, «Никс» заинтересованы в подписании лёгкого форварда «Сан-Антонио Спёрс» Демара Дерозана. Помимо этого, в списках клуба значатся и другие известные игроки. Так, в команде могут оказаться атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Норман Пауэлл и защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл.

Дерозан, являющийся основным кандидатом на переход в «Никс», в нынешнем сезоне в среднем набирает 21,2 очка, делает 7,2 передачи и 4,4 подбора. С игры он реализует 49,2% бросков.

«Никс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. В 62 матчах команда одержала 34 победы и потерпела 28 поражений.