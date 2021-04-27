«Нью-Йорк» может совершить три громких трансфера в межсезонье
«Нью-Йорк Никс» в межсезонье может провести агрессивную трансферную кампанию, утверждает The Bleacher Report. По данным источника, «Никс» заинтересованы в подписании лёгкого форварда «Сан-Антонио Спёрс» Демара Дерозана. Помимо этого, в списках клуба значатся и другие известные игроки. Так, в команде могут оказаться атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Норман Пауэлл и защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл.
Дерозан, являющийся основным кандидатом на переход в «Никс», в нынешнем сезоне в среднем набирает 21,2 очка, делает 7,2 передачи и 4,4 подбора. С игры он реализует 49,2% бросков.
«Никс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. В 62 матчах команда одержала 34 победы и потерпела 28 поражений.
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
13:50
-
13:00
-
11:46
-
10:44
-
10:19
-
09:30
-
08:09
-
05:46
-
02:30
- 26 апреля 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:29
-
22:45
-
22:20
-
20:28
-
20:12
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
16:45
-
16:03
-
15:13
-
14:24
-
14:08
-
12:36
-
12:28
-
11:20
-
10:57
-
10:01
-
09:20
-
09:05
-
08:03
-
08:00
-
07:56
-
07:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам