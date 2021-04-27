Кевин Лав назвал лучший защитный момент всех времён НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав рассказал, какой защитный момент считает лучшим в истории НБА. Это блок-шот, который Леброн Джеймс поставил Андре Игуодале в седьмом матче финальной серии НБА в 2016 году.
Седьмой матч финальной серии «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» завершился победой команды Леброна со счётом 93:89. Джеймс, выступавший за «Кавальерс», поставил великолепный блок-шот Игуодале. Лав тогда также выступал за «Кливленд».
«Я бежал в оборону, Джей Ар Сми был впереди меня. Игуодала получил мяч, и в следующую секунду, как я помню, Джей Ар немного отошёл, чтобы дать больше пространства, а Леброн взлетел и отбил этот мяч в щит. Помню лишь это. Наверное, у меня был лучший обзор, чем у кого-либо.
Я уже говорил это: считаю тот блок-шот лучшим защитным моментом в истории НБА. Это был просто невероятный момент в исполнении парня, который может войти в историю как лучший баскетболист всех времён», — цитирует Лава Fadeaway World.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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