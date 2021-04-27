Димитрис Итудис: у ЦСКА есть свои проблемы перед матчем с «Фенербахче»

Завтра, 28 апреля, в Стамбуле пройдёт третий матч четвертьфинальной серии плей-офф между «Фенербахче» и ЦСКА. Ожиданиями от противостояния поделился наставник армейцев Димитрис Итудис.

«В минувшее воскресенье нам пришлось провести матч в Единой лиге ВТБ, но наша главная забота заключалась в том, чтобы предоставить отдых ряду игроков и дать шанс другим. Молодёжь проделала отличную работу, мы победили и были хороши. С учётом матча с «Нижним» и если рассматривать эту игру как тренировку, у нас было две тренировки. Наша главная цель — подготовиться к игре с «Фенербахче».

Ожидания от матча? Это плей-офф, мы знаем, какая сильная команда «Фенербахче», уважаем её. Но также мы уважаем самих себя и испытываем уважение к нашей работе. Мы собираемся дать «Фенербахче» бой. Ожидаем, что у соперников по сравнению с первой игрой будет иной состав. Уважаем каждого игрока и тренера и будем фокусироваться на каждом из них. Мы готовы к схватке, даже невзирая на то, что у нас есть свои проблемы. У ЦСКА неполный ростер», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.