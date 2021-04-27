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Джейсон Тейтум назвал двух самых сложных соперников в НБА

Джейсон Тейтум назвал двух самых сложных соперников в НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал соперников, против которых ему лично противостоять сложнее всего.

«Мне лично сложнее всего играть против Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Это ребята, за которыми я следил ещё до попадания в НБА», — приводит слова одного из лидеров команды из Массачусетса Fadeaway World.

Напомним, Леонард и Джордж выступают вместе в составе «Лос-Анджелес Клипперс». После их перехода в команду клуб из Калифорнии стал считаться одним из претендентов на титул. В минувшем сезоне «Клипперс» не оправдали этот статус. В нынешнем чемпионате команда занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Лос-Анджелеса» 43 победы в 63 матчах регулярного чемпионата.

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