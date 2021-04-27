Джейсон Тейтум назвал двух самых сложных соперников в НБА
Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал соперников, против которых ему лично противостоять сложнее всего.
«Мне лично сложнее всего играть против Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Это ребята, за которыми я следил ещё до попадания в НБА», — приводит слова одного из лидеров команды из Массачусетса Fadeaway World.
Напомним, Леонард и Джордж выступают вместе в составе «Лос-Анджелес Клипперс». После их перехода в команду клуб из Калифорнии стал считаться одним из претендентов на титул. В минувшем сезоне «Клипперс» не оправдали этот статус. В нынешнем чемпионате команда занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Лос-Анджелеса» 43 победы в 63 матчах регулярного чемпионата.
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
19:49
-
18:21
-
17:41
-
16:28
-
16:02
-
15:22
-
15:03
-
13:50
-
13:00
-
11:46
-
10:44
-
10:19
-
09:30
-
08:09
-
05:46
-
02:30
- 26 апреля 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:29
-
22:45
-
22:20
-
20:28
-
20:12
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
16:45
-
16:03
-
15:13
-
14:24
-
14:08
-
12:36
-
12:28
-
11:20
-
10:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам