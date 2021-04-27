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УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала Еврокубка

УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

В Монако завершился первый матч финальной серии Еврокубка, в котором одноимённый баскетбольный клуб принимал казанский УНИКС.

Хозяева успешно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в пять очков — 23:18. К большому перерыву УНИКС не только отыгрался, но и вырвался вперёд — 44:42. Но в третьей четверти лидерство снова перехватили монегаски — 65:64. В заключительном игровом отрезке лидерство снова переходило от одной команды к другой, но в итоге немного удачливее оказались баскетболисты «Монако» — 89:87.

Самым результативным в составе победителей стал Роб Грей, записавший в актив 23 очка. В составе команды из Казани отличился Артём Клименко, набравший 22 очка, Джордан Теодор собрал коллекцию из 12 очков, четырёх подборов и восьми передач.

Второй матч серии пройдёт 30 апреля в Казани.

Еврокубок. Финал. 1-й матч
27 апреля 2021, вторник. 19:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
89 : 87
УНИКС
Казань, Россия
Монако: Грэй - 23, Лессор - 17, Бост - 16, Найт - 14, О'Брайен - 11, Ндойе - 4, Демаис-Баллу - 3, Инглис - 1, Йегет, Сиссоко, Шупа
УНИКС: Клименко - 22, Теодор - 15, Холланд - 14, Канаан - 12, Браун - 10, Уайт - 6, Уолтерс - 4, Антипов - 2, Смит - 2, Жбанов, Колесников, Узинский
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