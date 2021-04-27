УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала Еврокубка

В Монако завершился первый матч финальной серии Еврокубка, в котором одноимённый баскетбольный клуб принимал казанский УНИКС.

Хозяева успешно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в пять очков — 23:18. К большому перерыву УНИКС не только отыгрался, но и вырвался вперёд — 44:42. Но в третьей четверти лидерство снова перехватили монегаски — 65:64. В заключительном игровом отрезке лидерство снова переходило от одной команды к другой, но в итоге немного удачливее оказались баскетболисты «Монако» — 89:87.

Самым результативным в составе победителей стал Роб Грей, записавший в актив 23 очка. В составе команды из Казани отличился Артём Клименко, набравший 22 очка, Джордан Теодор собрал коллекцию из 12 очков, четырёх подборов и восьми передач.

Второй матч серии пройдёт 30 апреля в Казани.