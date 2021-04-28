«Даллас» разбил «Уорриорз» +30, «Нетс» победили, «Бостон» уступил команде с худшей полосой

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 133:103.

В составе победителей лучшими в игре были Лука Дончич (39 очков), Дориан Финни-Смит (13 очков), Тим Хардуэй (13 очков) и Николо Мелли (13 очков). У «Уорриорз» наиболее результативными на площадке были Стефен Карри (27 очков), Майкл Мюлдер (26 очков) и Эндрю Уиггинс (15 очков).

В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» на выезде победил «Торонто Рэпторс» со счётом 116:103. В составе «Нетс» лучшими на паркете были Джефф Грин (22 очка), Кевин Дюрант (17 очков и 10 подборов) и Блэйк Гриффин (17 очков). У «Рэпторс» наиболее заметными в игре стали Кайл Лоури (24 очка), О Джи Ануноби (21 очко) и Кем Берч (13 очков и 14 подборов).

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бостон» – «Оклахома» (115:119), «Шарлотт» – «Милуоки» (104:114), «Индиана» – «Портленд» (112:133), «Хьюстон» – «Миннесота» (107:114). «Оклахома-Сити Тандер» в игре с «Бостон Селтикс» прервала серию из 14 поражений подряд, прервала худшую полосу в лиге и не обновила исторический антирекорд франшизы по числу последовательных проигрышей.