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«Даллас» разбил «Уорриорз» +30, «Нетс» победили, «Бостон» уступил команде с худшей полосой

«Даллас» разбил «Уорриорз» +30, «Нетс» победили, «Бостон» уступил команде с худшей полосой
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 133:103.

В составе победителей лучшими в игре были Лука Дончич (39 очков), Дориан Финни-Смит (13 очков), Тим Хардуэй (13 очков) и Николо Мелли (13 очков). У «Уорриорз» наиболее результативными на площадке были Стефен Карри (27 очков), Майкл Мюлдер (26 очков) и Эндрю Уиггинс (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
28 апреля 2021, среда. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 133
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Мюлдер - 26, Уиггинс - 15, Пул - 10, Убре - 10, Манньон - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 2, Смайлагич - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Бэйзмор, Грин, Ли, Пэскелл, Томпсон, Уайзмен
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Мелли - 13, Финни-Смит - 13, Хардуэй-младший - 13, Брансон - 12, Клебер - 10, Бёрк - 8, Бей - 6, Коли-Стайн - 6, Грин - 3, Пауэлл - 3, Редик - 3, Марьянович - 2, Хинтон - 2, Порзингис, Ричардсон, Терри

В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» на выезде победил «Торонто Рэпторс» со счётом 116:103. В составе «Нетс» лучшими на паркете были Джефф Грин (22 очка), Кевин Дюрант (17 очков и 10 подборов) и Блэйк Гриффин (17 очков). У «Рэпторс» наиболее заметными в игре стали Кайл Лоури (24 очка), О Джи Ануноби (21 очко) и Кем Берч (13 очков и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
28 апреля 2021, среда. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
103 : 116
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Лоури - 24, Ануноби - 21, Берч - 13, Флинн - 13, Ванвлит - 11, Сиакам - 10, Ватанабэ - 8, Gillespie - 2, Бембри - 1, Буше, Бэйнс, Джонсон, Трент-мл., Уотсон, Харрис, Худ
Бруклин Нетс: Грин - 22, Гриффин - 17, Дюрант - 17, Харрис - 16, Шамет - 14, James - 11, Джонсон - 10, Ирвинг - 9, Браун, Джонсон, Джордан, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Харден

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бостон» – «Оклахома» (115:119), «Шарлотт» – «Милуоки» (104:114), «Индиана» – «Портленд» (112:133), «Хьюстон» – «Миннесота» (107:114). «Оклахома-Сити Тандер» в игре с «Бостон Селтикс» прервала серию из 14 поражений подряд, прервала худшую полосу в лиге и не обновила исторический антирекорд франшизы по числу последовательных проигрышей.

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