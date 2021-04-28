Кевин Лав проявил вопиющее безразличие на площадке и рискует нарваться на наказание
«Кливленд Кавальерс» изучают неоднозначный эпизод с форвардом Кевином Лавом, произошедший в матче с «Торонто Рэпторс» (96:112), сообщает Yahoo Sports.
Во время матча Лав, находясь за пределами площадки, с недовольством ударил по мячу, который ему бросил арбитр. Таким образом игрок неудачно ввёл мяч игру, что привело к реализации соперниками трёхочкового броска.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на странице «Торонто Рэпторс» в «Твиттере».
По данным источника, Кевин не планировал вводить мяч в игру, и произошедшее — чистая случайность. Сообщается, что Лав был недоволен судейством, а не игрой своей команды, однако после матча принёс одноклубникам извинения. Общаться со СМИ после матча Лав не стал.
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
10:25
-
09:35
-
08:05
-
08:02
-
07:57
-
07:03
-
00:43
- 27 апреля 2021
-
23:03
-
21:55
-
21:31
-
20:59
-
19:49
-
18:21
-
17:41
-
16:28
-
16:02
-
15:22
-
15:03
-
13:50
-
13:00
-
11:46
-
10:44
-
10:19
-
09:30
-
08:09
-
05:46
-
02:30
- 26 апреля 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:29
-
22:45
-
22:20
-
20:28
-
20:12
-
19:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам