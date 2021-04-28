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Кевин Лав проявил вопиющее безразличие на площадке и рискует нарваться на наказание

Кевин Лав проявил вопиющее безразличие на площадке и рискует нарваться на наказание
Баскетбол / НБА 0

«Кливленд Кавальерс» изучают неоднозначный эпизод с форвардом Кевином Лавом, произошедший в матче с «Торонто Рэпторс» (96:112), сообщает Yahoo Sports.

Во время матча Лав, находясь за пределами площадки, с недовольством ударил по мячу, который ему бросил арбитр. Таким образом игрок неудачно ввёл мяч игру, что привело к реализации соперниками трёхочкового броска.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на странице «Торонто Рэпторс» в «Твиттере».

По данным источника, Кевин не планировал вводить мяч в игру, и произошедшее — чистая случайность. Сообщается, что Лав был недоволен судейством, а не игрой своей команды, однако после матча принёс одноклубникам извинения. Общаться со СМИ после матча Лав не стал.

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