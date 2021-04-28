«Финал четырёх» Евролиги пройдёт без зрителей

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт при пустых трибунах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

«На протяжении года организаторы прорабатывали всевозможные варианты проведения заключительной части турнира в присутствии зрителей. Однако, поскольку здоровье и безопасность болельщиков и участников остаются главной заботой для всех, было принято решение о невозможности присутствия болельщиков на трибунах», — говорится в сообщении.

«Финал четырёх» пройдёт в Кёльне (Германия) с 28 по 30 мая.

В плей-офф Евролиги в нынешнем сезоне выступают два российских клуба — ЦСКА и «Зенит». Армейцы ведут в четвертьфинальной серии с «Фенербахче» со счётом 2-0, а в противостоянии «Зенита» и «Барселоны» счёт равный — 1-1.