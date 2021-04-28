«Даллас» совершил второй самый мощный рывок в XXI веке в матче с «Голден Стэйт»

«Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» совершил один из самых мощных рывков в XXI веке, сообщает ESPN со ссылкой на Elias Sports Bureau.

«Маверикс» удалось сделать рывок 28:0, который начался в первой четверти и завершился во второй. За это время «Уорриорз» не сумели реализовать 18 бросков с игры.

Рекордный за два десятилетия рывок 29:0 сумел совершить «Кливленд Кавальерс» в матче с «Милуоки Бакс» 6 декабря 2009 года. «Даллас» повторил результат, показанный «Нью-Йорк Никс» в игре с «Торонто Рэпторс» 22 ноября 2017 года.

Встреча завершилась разгромной победой «Маверикс» со счётом 133:103. В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич (39 очков).