Гомельский: Итудис после работы с ЦСКА стал «элитным» тренером. Может сам выбирать команду
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о дальнейших перспективах главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. По окончании сезона у него истекает контракт с московским клубом. На сайте Гомельского эксперту задали вопрос, может ли Итудис согласиться на роль ассистента Желько Обрадовича, если тот решит возглавить ЦСКА.
«Какая команда Евролиги заинтересуется в услугах Итудиса? На вопрос ответить не могу. Не думал об этом. Да и Итудис после стольких лет работы с ЦСКА стал «элитным» тренером, который может и сам выбирать команду. А вот пойдёт ли Итудис в ассистенты к Обрадовичу — ответ отрицательный. Не пойдёт — сильное снижение статуса», — написал Гомельский на своём сайте.
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