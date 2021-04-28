Гомельский: Итудис после работы с ЦСКА стал «элитным» тренером. Может сам выбирать команду

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о дальнейших перспективах главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. По окончании сезона у него истекает контракт с московским клубом. На сайте Гомельского эксперту задали вопрос, может ли Итудис согласиться на роль ассистента Желько Обрадовича, если тот решит возглавить ЦСКА.

«Какая команда Евролиги заинтересуется в услугах Итудиса? На вопрос ответить не могу. Не думал об этом. Да и Итудис после стольких лет работы с ЦСКА стал «элитным» тренером, который может и сам выбирать команду. А вот пойдёт ли Итудис в ассистенты к Обрадовичу — ответ отрицательный. Не пойдёт — сильное снижение статуса», — написал Гомельский на своём сайте.