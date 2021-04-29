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«Бавария» обыграла «Милан» и сократила отставание в серии плей-офф Евролиги

В Мюнхене состоялся третий матч серии плей-офф Евролиги. «Бавария» принимала «Милан». Немецкий клуб одержал победу со счётом 85:79 и сократил отставание в серии — 1-2.

«Милан» провалил первую четверть, которая завершилась со счётом 23:9. К большому перерыву гости сумели сократить отставание в счёте до четырёх очков, но третья десятиминутка осталась за хозяевами, которые совершили очередной рывок. В итоге «Милан» сумел лишь сделать счёт более приличным.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Баварии» Владимир Лучич, который принёс своей команде 27 очков. У «Милана» защитник Малькольм Дилэйни набрал 18 баллов.

Следующий матч команды проведут 30 апреля в Мюнхене.

Ранее в «Финал четырёх» уже вышел московский ЦСКА, который обыграл «Фенербахче» в серии из трёх матчей.