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«Бавария» обыграла «Милан» и сократила отставание в серии плей-офф Евролиги

«Бавария» обыграла «Милан» и сократила отставание в серии плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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В Мюнхене состоялся третий матч серии плей-офф Евролиги. «Бавария» принимала «Милан». Немецкий клуб одержал победу со счётом 85:79 и сократил отставание в серии — 1-2.

«Милан» провалил первую четверть, которая завершилась со счётом 23:9. К большому перерыву гости сумели сократить отставание в счёте до четырёх очков, но третья десятиминутка осталась за хозяевами, которые совершили очередной рывок. В итоге «Милан» сумел лишь сделать счёт более приличным.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Баварии» Владимир Лучич, который принёс своей команде 27 очков. У «Милана» защитник Малькольм Дилэйни набрал 18 баллов.

Следующий матч команды проведут 30 апреля в Мюнхене.

Ранее в «Финал четырёх» уже вышел московский ЦСКА, который обыграл «Фенербахче» в серии из трёх матчей.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
28 апреля 2021, среда. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
85 : 79
Олимпия Милан
Милан, Италия
Бавария: Лучич - 27, Болдуин - 11, Ципсер - 11, Джонсон - 9, Шишко - 9, Рейнольдс - 6, Гист - 4, Сили - 3, Флаккадори - 3, Радошевич - 2, Грант, Джордж
Олимпия Милан: Дилэйни - 18, Родригес - 11, Шилдс - 11, Датоме - 8, Пантер - 8, Тарчевски - 6, Хайнс - 5, Ледей - 4, Брукс - 3, Ролл - 3, Мицов - 2, Эванс
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