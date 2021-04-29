Сергей Кущенко назвал нового лидера ЦСКА после ухода Майка Джеймса

Президент Единой лиги ВТБ после победы ЦСКА в третьем матче плей-офф Евролиги с «Фенербахче» (85:68, 3-0 в серии) отдал должное форварду армейцев Уиллу Клайберну, который набрал рекордные в карьере 34 очка. Кущенко считает, что Клайберн стал новым лидером ЦСКА после ухода Майка Джеймса в НБА.

«Ни одна европейская команда не имеет такой статистики «Финалов четырех», как ЦСКА, это уникальное достижение. В серии с «Фенером» армейцы наконец смогли найти баланс в составе, и Клайберн показал, что лидер команды — это он. Подобрал флаг после Джеймса, перешедшего в «Бруклин Нетс». Армейцы — команда с большущим опытом игры в «Финалах четырех» Евролиги, и серия с «Фенербахче» показала, что к важнейшим матчам сезона она умеет готовиться как никто. ЦСКА по праву первым вышел в «Финал четырех», — приводит слова Кущенко ТАСС.