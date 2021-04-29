Уилл Клайберн и Габриэль Лундберг отреагировали на выход ЦСКА в «Финал четырёх» Евролиги

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн и защитник Габриэль Лундберг поделились эмоциями после победы в третьем матче плей-офф Евролиги с «Фенербахче» (85:68, 3-0), после которого команда вышла в «Финал четырёх».

«Это всегда особенное чувство. Наши игроки упорно боролись. Мы пережили много невзгод, взлётов и падений в течение сезона. Я горжусь этими ребятами: как мы сражались, как мы играли вместе. Я рад, что нам удалось это сделать, дойти до этой точки», — приводит слова Клайберна официальный сайт Евролиги.



«Я очень горжусь. Я приехал из Дании и действительно горжусь тем, как справился со всем, через что мне пришлось пройти с самого начала сезона. Меня отлично поддерживали семья, друзья и товарищи по команде. Это, безусловно, было трудное путешествие. Но в конце концов ЦСКА — исторически успешный клуб. Отличная команда всегда найдёт способы добиться цели. Именно это мы и сделали сегодня вечером. И я очень горжусь своими парнями. «Фенербахче» — хорошая команда. Но я просто счастлив, что мы вышли в «Финал четырех», — добавил Лундберг.