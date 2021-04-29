Андрей Ватутин отреагировал на выход ЦСКА в «Финал четырёх» Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал выход московского клуба в «Финал четырёх» Евролиги. Накануне, 28 апреля, ЦСКА обыграл «Фенербахче» в третьем матче серии (85:68) и вышел в следующую стадию турнира.

«Поздравляю всех, ЦСКА снова там, где и хотел быть, жаль, что «Финал четырёх» пройдёт без болельщиков. Хочу отметить «Фенербахче», несмотря на все сложности, турецкая команда билась. Серия могла бы завершиться иначе или просто продлиться, но случилось то, что случилось, и мы празднуем успех.

Я в ЦСКА с 2002 года, это мой самый сложный сезон, по разным причинам мы потеряли двух игроков стартовой пятёрки, потерпели ряд болезненных поражений, получили большой объём зачастую несправедливой и неконструктивной критики, но выстояли и стали настоящей командой. Горжусь тренерами и игроками, персоналом, всем менеджментом клуба», — приводит слова Ватутина ТАСС.