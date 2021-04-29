Сын Дональда Трампа опубликовал резкий пост о Леброне и был вынужден оправдываться

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, опубликовал резкий пост про звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Джеймс жёстко раскритиковал полицейского, который застрелил 16-летнюю афроамериканку, бросавшуюся на окружающих с ножом. Баскетболист выложил фото полицейского и написал: «Ты следующий». Позднее Леброн удалил запись.
Трамп-младший в «сториз» в «Инстаграме» выложил фото Леброна и написал: «Леброн Джеймс: «Мы дошли до того, что девушка не может даже ударить ножом своих друзей!».
Позднее запись в «инстаграме» Трампа-младшего была удалена. При этом удалил её не сам автор, а «Инстаграм», что не понравилось Дональду.
«Пост удалён, так как не прошёл проверку. Три фактчекера решили, что здесь была ложная информация. Очевидно, что пост был несерьёзным, а эти «фактчекеры» даже не прочитали его», — написал позднее сын экс-президента США.
Фото: https://www.instagram.com/donaldjtrumpjr
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