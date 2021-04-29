Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на выход ЦСКА в «Финал четырёх» Евролиги. Накануне, 28 апреля, московский клуб обыграл «Фенербахче» в третьем матче серии плей-офф. Встреча завершилась со счётом 85:65. Москвичи завершили серию в трёх матчах, не проиграв сопернику ни разу.

«Поздравляю с победой. Впечатляющая третья четверть. ЦСКА решил задачу выхода в «Финал четырёх» в минимальные сроки. Отличный результат. Нандо де Коло был самым мотивированным игроком в «Фенере». Всё делал для победы, но сил не хватило. Отличный баскетболист — звезда», — написал Гомельский на своём сайте.

ЦСКА стал первым клубом, который вышел в «Финал четырёх» в нынешнем сезоне. Остальные матчи плей-офф пока продолжаются.