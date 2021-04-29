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Андрей Ведищев: у «Локо» хороший сплав опыта и молодости, мы знаем, чего ждать от «Химок»

Андрей Ведищев: у «Локо» хороший сплав опыта и молодости, мы знаем, чего ждать от «Химок»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал предстоящую четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками». Президент клуба рассказал, в чём видит особенность подготовки к матчам, и объяснил, от чего, на его взгляд, будет зависеть положительный исход противостояния с подмосковной командой.

— Больше двух недель будут разделять игру с «Химками» и последний проведённый нами матч. Поэтому считаю, что исход серии будет зависеть от того, как тренерский штаб сможет подготовить команду к решающим матчам. У нас хороший сплав опыта и молодости, мы знаем, чего ждать от соперника. Основная задача — быть в боевом тонусе, включиться в серию без раскачки и как можно быстрее вернуть игровой ритм. Четвертьфинал пройдёт всего до двух побед. Нужно по максимуму использовать фактор домашних стен.

— «Химки» со Шведом и без него – две разные команды. В чём сильные стороны соперника сегодня?
— Исходим из того, что соперник выставит сильнейший состав. Но гадать, пропустит ли он или кто-то другой из лидеров «Химок» серию, мы не будем. Что касается лично Алексея, то его опыт и индивидуальное мастерство всем известны. Будем готовиться и постараемся остановить его игру в нападении.

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