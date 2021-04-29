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Эррик Макколлум: Тимофей Мозгов — большой человек! Он выходит на площадку и бьётся

Эррик Макколлум: Тимофей Мозгов — большой человек! Он выходит на площадку и бьётся
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
Аудио-версия:

Защитник «Химок» Эррик Макколлум поделился мнением об одноклубнике Тимофее Мозгове, который вернулся в большой баскетбол по ходу сезона-2020/2021 и в середине апреля сыграл первый матч за 1015 дней.

«О, Моззи – большой человек! Отличный парень! Он состоявшийся игрок, и у него хорошая карьера. Он заработал большие деньги в НБА, получив хорошие контракты. Но главное, он очень любит баскетбол. Тот факт, что спустя такое время он пришёл помочь нашей команде в такой сложный период, говорит о многом. Он выходит на площадку и бьётся, хотя есть много игроков с подобным опытом НБА, которые не стали бы переходить в другую команду по ходу сезона, либо предпочли бы махать полотенцем на скамейке.

Всё это говорит о том, что у Моззи огромный бойцовский дух! Он продолжает усердно работать на тренировках и во время матчей, ему становится комфортнее, и вскоре он ещё прибавит. Для нас Тимофей будет очень важен в плей-офф против «Локо», мы на него рассчитываем», — приводит слова Макколлума официальный сайт «Химок».

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