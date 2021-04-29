«Без судей вы — позорная команда». Турецкие болельщики атаковали соцсети ЦСКА

Турецкие болельщики активно отреагировали на пост ЦСКА в «Твиттере» с цитатой капитана «Фенербахче» Мелиха Махмутоглу, который заявил, что армейский клуб является желанным соперником в плей-офф Евролиги. Пользователи соцсети из Турции активно обвиняют ЦСКА в подкупе судей и считают, что публиковать цитату Махмутоглу было неуместно.

«Без судей вы — позорная команда».

«Мы сыграли два матча без Веселы, у вас полный состав. Наш годовой бюджет не составляет даже половины вашего бюджета. Позор, независимо от того, что вас ждёт дальше».

«Если бы вы были большим клубом, вам бы не понадобились такие вещи. Поскольку вы не являетесь одним из них, а судьи получили деньги от вас, считайте это подарком. Будет месть».

«Мы не ожидали, что будем играть против судейской мафии».

«Вы никогда не будете уважаемой командой. ЦСКА — ничто без судей».

«Во всех трёх матчах у нас не было главного тренера. В первых играх пять наших игроков отсутствовали из-за коронавируса. Самый лучший игрок нашей команды отсутствовал из-за травмы. Несмотря на всё это, победить нас можно было только с помощью судей. Вы возмущены».

Перед стартом четвертьфинальной серии плей-офф Махмутоглу заявил, что ЦСКА является тем соперником, которого турецкий клуб хотел получить в играх на выбывание. Серия завершилась со счётом 3-0 в пользу ЦСКА. Команда Димитриса Итудиса первой среди всех участников Евролиги вышла в «Финал четырёх». Во всех трёх матчах армейский клуб побеждал «Фенербахче» с двузначной разницей. Соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги станет победитель серии «Анадолу Эфес» — «Реал» (2-1).