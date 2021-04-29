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«Бруклин» потерял Кайри Ирвинга из-за травмы

«Бруклин» потерял Кайри Ирвинга из-за травмы
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс», один из лидеров команды Кайри Ирвинг не поможет коллективу в матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.

Ирвинг испытывает боли в правом паху. В минувшем матче чемпионата, который «Бруклин» провёл с «Торонто Рэпторс», Кайри выдал не лучшую статистику. За 35 минут игрового времени баскетболист собрал коллекцию из 9 очков, 6 подборов и 4 передач.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Ирвинг принял участие в 46 матчах, набирая в них 26,9 очка, собирая 5,0 подбора, совершая 6,4 передачи и 1,3 перехвата. «Бруклин Нетс» после 62 матчей чемпионата возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 42 победы.

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