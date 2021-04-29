Анна Седокова позвонила Кириленко и попросила назвать четвёртую причину в песне Николаева

Популярная певица Анна Седокова, жена форварда «Химок» Яниса Тиммы, во время участия в шоу «Контакты» на YouTube-канале Антона Шастуна позвонила президенту РФБ Андрею Кириленко и попросила назвать четвёртую причину в известной песне Игоря Николаева «Пять причин».
Кириленко вначале сомневался, но в итоге заявил, что четвёртая причина — это ложь. Ответ оказался правильным. Кроме того, Седокова позвонила жене защитника «Химок» Алексея Шведа Анастасии, которая помогла ответить ей на вопрос: «Что объединяет баскетбол, свадьбу и Супер Соника?» Правильный ответ — кольца.
По правилам шоу «Контакты» к ведущему Антону Шастуну в студию приходят звёздные гости, чтобы проверить эрудицию. Но не свою, а тех, чьи имена найдутся среди контактов в телефоне: друзья, знакомые, близкие, коллеги и даже случайные люди. Один контакт, один звонок и одна минута на разговор. В случае неправильного ответа снимается 10 секунд на разговор со следующим контактом. Седоковой удалось одержать победу в шоу. Она ответила на все вопросы до тех пор, пока 60 секунд не сгорели.
- 29 апреля 2021
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