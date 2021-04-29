Лука Вильдоса перейдёт в «Нью-Йорк». На игрока претендовали ЦСКА и «Реал»
Аргентинский разыгрывающий «Басконии» Лука Вильдоса подпишет контракт с «Нью-Йорк Никс», сообщает Basketball Rumors EU в «Твиттере». Ранее сообщалось, что в услугах игрока были заинтересованы в ЦСКА и «Реале», но Вильдоса, видимо, предпочёл развивать карьеру за океаном. «Баскония» получит компенсацию за игрока.
В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2020/2021 Вильдоса принял участие в 32 матчах, набирая в них 10,3 очка, делая 2,0 подбора и 3,5 передачи. Аргентинец выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2017 года, но не был выбран ни одной из команд. После этого он отправился в Европу, где все эти годы выступал в составе «Басконии». В минувшем сезоне он завоевал с командой титул чемпиона Испании.
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